За взятки ветеринар получил пять с половиной лет тюрьмы

Экс-начальник Управления ветеринарной медицины в Феодосии, который обвинялся во взяточничестве, получил пять с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В суде доказаны пять эпизодов получения взяток на сумму 7 тысяч гривен.

Контролера качества мясной продукции задержали чуть больше года назад при получении от торговцев 900 гривен за реализацию на одном из рынков Феодосии не прошедшего ветеринарный контроль мяса.

Как выяснилось в ходе следствия, допуск к продаже мясо "неизвестного происхождения и непроверенного качества" для ветеринара "стало бизнесом". "Он установил таксу в 100 гривен за тушу для торговцев контрабандным мясом, чтобы они беспрепятственно скармливали его покупателям", - отметили в надзорном ведомстве.

Приговор в отношении ветеринара вступил в силу.