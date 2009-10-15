«Русские» могут влиться в блок Симоненко, а к Грачу вряд ли пойдут

Партия "Русский блок" вела предварительные переговоры с лидером Коммунистической партии Петром СИМОНЕНКО о вхождении политорганизации в "Блок левых сил".

"Речь идёт, прежде всего, о президентских и парламентских выборах, а также о выборах в местные советы в ряде регионов Украины. О Крыме, в данном случае, речь не идёт", - сказал лидер "Русского блока" Александр СВИСТУНОВ, слова которого цитирует пресс-служба близкой по духу организации - Русской общины Крыма.

В сентябре Коммунистическая партия, Социал-демократическая партия Украины (объединенная), партии "Справедливость" и "Союз левых сил" подписали декларацию о создании левого блока для участия в выборах.

В апреле крымские организации Коммунистической партии Украины и "Союза левых сил" создали "Блок Грача".

"В блок Леонида ГРАЧА мы вряд ли будем входить, потому что это стесняет нас, это сужает наше поле", - сказал СВИСТУНОВ.

Он заявил, что на выборы в Крыму партия "Русский блок" точно пойдёт вместе с Русской общиной Крыма. "Будет блок русских организаций. Сейчас идёт дискуссия о названии этого блока, но большинство её участников склоняются к тому, чтобы этот блок назывался "Русская община Крыма - партия "Русский блок", - сказал СВИСТУНОВ.

"Я и в ходе переговоров с Петром СИМОНЕНКО сказал, что в Крыму мы будем учитывать интересы Русской общины Крыма и вместе с ней пойдём на выборы", - добавил лидер "Русского блока".

Иная ситуация складывается в некоторых областях Украины. "Например, на Западной Украине региональные организации Партии регионов переходят на позиции поддержки националистических элементов. В этой ситуации партия "Русский блок" бьёт тревогу и поднимает вопрос объединении со здоровыми силами. И нашим естественным союзником здесь является "Блок левых сил", - пояснил СВИСТУНОВ.