Мать пострадавших детей подозревают в интересе на квартиру

Глава правления Международной лиги защиты прав граждан Эдуард Багиров обвиняет в меркантильных намерениях мать, заявившую о растлении двоих детей.

"В этом деле прослеживается меркантильный интерес: женщина претендует на двухкомнатную квартиру и коллекцию антиквариата на сумму более 40 тысяч долларов своего мужа", - сказал он в комментарии "Украине молодой"

"Она шантажировала его, что напишет заявление в милицию, якобы он изнасиловал детей. Я не берусь утверждать, кто здесь виноват, а кто нет - с этим разберется следствие", - добавил правозащитник.

"Однако и не исключаю, что все это устроено ради того, чтобы бросить за решетку законного мужа, отхватить совместно нажитое имущество и наслаждаться жизнью с младшим на 10 или 15 лет другом", - отметил он.

Эдуард Багиров - первый адвокат, к которому обратился отец детей, обвиняемый в растлении несовершеннолетних.

Мать пострадавших детей заявляла о том, что именно при содействии Багирова сначала исчезло ее заявление в милицию, а позже ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Также, по ее словам, подчиненный Багирова требовал, чтобы она забрала заявление и угрожал "морем крови".

"Наша организация помогала ее мужу как журналисту только составлять заявление. Нас же обвиняют в лоббировании чьих-то интересов, попытке замять дело и повлиять на следствие", - объясняет Багиров.

"А мой помощник вообще якобы даже угрожал этой женщине устроить "море крови". Заявляю, что это вранье! Более того, я сам получал угрозы в свой адрес от сожителя этой женщины. И написал по этому поводу заявление в милицию", - добавляет правозащитник.

Багиров отмечает, что "до последнего момента в этом уголовном деле фигурировал лишь один подозреваемый, а фактически в последние несколько недель в деле появились должностные лица "Артека" и некоторые политики".

"Дело в том, что мать этих детей - сама журналистка, ее новый друг, с которым она живет, тоже журналист. Они умеют манипулировать информацией", - заявил правозащитник.

"Считаю, что руководители "Артека", священник, народные депутаты появились в деле, чтобы привлечь к ней внимание общественности, высокопоставленных чиновников и заинтересовать журналистов. И дело из криминального уже превратилось в политическое. Чего она и добивалась", - добавил он.

Украинская правда