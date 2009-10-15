Адвокат: изнасилованные дети говорят, что они не единственные

Двое детей утверждают, что вместе с ними насилию со стороны взрослых подвергались и другие несовершеннолетние, заявила юридический консультант матери потерпевших, адвокат Татьяна МОНТЯН.

“Они свидетельствуют о том, что в “Артеке” видели детей, как они говорят, старомодно одетых, и их использовали для тех же целей. Не исключено, что это были дети из интерната”, - сказала МОНТЯН сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отметив: “То, что они мне рассказали, это невероятный ужас, о котором я никогда не слышала! При этом они говорят, что в Киеве также была квартира для педофильных утех”.

По ее словам, такую информацию она получила от детей во время беседы с ними. “Такое вложить в голову детей, если этого с ними не было, просто невозможно”, - считает МОНТЯН.

Адвокат подтвердила заявление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в эфире “5 канала” о том, что 14 октября потерпевшие дали показания: в этом деле замешаны трое народных депутатов и работники “Артека”.

МОНТЯН обращается к этим депутатам с призывом добровольно снять с себя неприкосновенность “и изо всех сил защищаться в суде, а за одно объяснить там, откуда дети, которые готовы опознать их, знают их телосложение”.

Вместе с тем, адвокат советует другим народным избранникам создать комиссию для расследования дела. “Поскольку наши депутаты любят создавать временные следственные комиссии по поводу и без повода, мне лично кажется, что это именно тот случай, когда просто необходимо создать следственную комиссию. Потому что, если она не будет создана (эти люди настолько богаты и влиятельны), что куда там с ними тягаться этим двум детям и их матери”, - сказала она.