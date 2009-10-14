Мать и пострадавший ребенок указали на депутатов

Следствие получило показания о том, что к делу о развращении детей в Крыму причастны народные депутаты.

Об этом заявил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в эфире “5 канала”.

"Буквально только что мы получили показания матери и одного пострадавшего ребенка, что к этому делу причастны народные депутаты", - сказал он.

В то же время министр отметил, что у него вызывает определенные сомнения эта история. “Мы 7 месяцев расследовали дело и имеем одного арестованного и еще трех человек, которые, вероятно, причастны к этому, но за 7 месяцев мы ни разу не слышали ни от кого заявлений о причастности депутатов", - отметил ЛУЦЕНКО.

"И вот на 7-м месяце дети вспоминают о событиях трехлетней давности, которые с ними якобы делали депутаты", - добавил он.

Глава МВД отметил, что эти заявления были приняты.

"Меня очень беспокоит, что это дело трехлетней давности возникает прямо в начале политического сезона. Министерство постарается, несмотря ни на что, вести его (дело) объективно", - заявил ЛУЦЕНКО, его слова приводит Украинская правда

Глава МВД отметил, что не имеет права называть фамилии этих депутатов, поскольку они не являются подозреваемыми, их вину еще нужно доказать.

"Маленькие дети, под, вероятно, внешним влиянием, могут ошибиться. Могут просто ошибиться в силу того, что прошло три года. Поэтому в таких делах закон велит найти другие доказательства", - заявил он.