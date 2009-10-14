Крымские татары за национально-территориальную автономию

Меджлис крымских татар и Организация непредставленных народов и наций приветствуют ненасильственный способ борьбы крымскотатарского народа за свои права, включая право на восстановление национально-территориальной автономии Крыма в составе независимой Украины.

Об этом говорится в заявлении Меджлиса и президиума ОННН.

Кроме того, Организация непредставленных народов и Меджлис выражают поддержку «усилиям Совета по правам человека Организации Объединенных Наций признать акты массовой депортации преступлениями против человечества».

Авторы заявления призывают украинское государство «незамедлительно продолжить полное восстановление прав крымскотатарского народа в соответствии с общепризнанными принципами международного права» и в диалоге с Меджлисом.

ОННН вместе с Меджлисом приступают к разработке и реализации программ совместных действий по вовлечению международного сообщества, в частности государств-членов Европейского Союза, в процесс восстановления прав крымских татар.

Организация наций и народов, не имеющих представительства (англ. UNPO), - международная неправительственная организация, основанная на добровольном участии. Ее цель - защита интересов коренных народов, не имеющих собственных государств. Организация основана в 1991 году, она стала площадкой для обсуждения проблем для 57 народов, отметили в Меджлисе.

С 8 по 12 октября 2009 года в Крыму с рабочим визитом находились члены президиума Организации непредставленных наций и народов. Принимающей стороной выступил Меджлис, являющийся одним из основоположников ОННН.