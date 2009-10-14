Детей насиловали на съемной квартире, а не на территории Артека

Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины не имеет доказательств причастности каких-либо народных депутатов к развращению детей.

Как передает корреспондент УНИАН, как сообщил министр Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Киеве, еще в апреле по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», предъявлено обвинение и задержан их отец, а трое работников этого центра проходят по делу как свидетели.

По словам ЛУЦЕНКО, мать девочки и мальчика дважды обращалась с заявлениями об их развращении отцом, но из-за отсутствия на тот момент объективных доказательств в возбуждении дела было отказано, однако прокуратура отменяла эти постановления. Благодаря проведению еще одной экспертизы у детей были выявлены внутренние повреждения, которые могли стать следствием противозаконных действий в отношении них.

Установлено, что дети были усыновлены супругами. Отец, который работал журналистом на телеканале ICTV, развелся с женой, но она иногда разрешала ему брать детей с собой на отдых, в том числе в Крым.

Детей привозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица совершали с ними действия, которые квалифицируются как развращение.

Дети с разрешения матери с помощью фототаблиц опознали ряд лиц, свидетельства были проверены на полиграфе. Несовершеннолетние узнали работников «Артека». Это, в частности, один из руководителей администрации детского центра. Второй – медик. Третий – руководитель одного из кружков.

По словам ЛУЦЕНКО, эти люди проходят по делу как свидетели, но прокуратура дала разрешение на проведение у них обысков. «Думаю, что после этого их процессуальный статус может измениться», - отметил министр.

Глава МВД обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой поручить Государственному управлению делами, в подчинении которого находится «Артек», отстранить трех этих работников от выполнения служебных обязанностей на время следствия.

ЛУЦЕНКО не исключил, что заявления народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО не могут быть реакцией на срыв Кабинетом министров «мошеннической схемы, с помощью которой определенные лица пытались присвоить часть «артековской» земли».

Кроме того, ЛУЦЕНКО обратил внимание на тот факт, что никаких заявлений о ненадлежащем ведении следствия во время расследования этого дела от матери потерпевших детей не поступало.

Обвиняемый заявляет, что никаких незаконных действий в отношении детей ни он лично, ни другие лица не совершали, а «все его действия были обычным проявлением родительских чувств».

Также ЛУЦЕНКО сообщил, что 13 октября милиция приняла решение взять под охрану мать пострадавших детей.

Обращаясь к журналистам и общественности, министр призвал принимать во внимание лишь официальные заявления, «а не пользоваться заявлениями политических клоунов из-под купола Верховной Рады».