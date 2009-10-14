«Слив» информации об изнасиловании детей навредил расследованию

Милиция Крыма расценивает заявление народного депутата Украины Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО об изнасиловании несовершеннолетних как умышленное предупреждение фигурантов уголовного дела, которое несколько месяцев расследуется органами МВД «в режиме особой секретности».

Как сказано в заявлении пресс-службы ведомства, в МВД Украины о возбуждении и расследовании дела знали «несколько высокопоставленных лиц», в милиции Крыма - только начальник и «руководитель соответствующего управления».

Секретность расследования силовики поясняют «тем, что основным свидетелям, которыми являются малолетние дети, может угрожать реальная опасность». «Народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, не разобравшись в ситуации и допустив «слив» информации в СМИ, фактически уведомил Департамент управления делами Секретариата Президента Украины, в чьем подчинении находится МДЦ «Артек», о проводимых и готовящихся оперативно-следственных мероприятиях, поставил жизнь свидетелей под угрозу», - заявили в крымской милиции.

«Вследствие провокационного заявления народного депутата, не знающего специфики расследования, допущено разглашение конфиденциальной информации, поставлена под угрозу эффективность дальнейшего проведения следствия», - считают в милиции.

«После скандала с назначением господина КИСЛИНСКОГО (бывшего заместителя главы СБУ), завершение расследования и предъявление обвинения по данному уголовному делу стало бы мощным ударом по репутации Секретариата Президента, способности его правильно подбирать и расставлять кадры на высокие государственные и хозяйственные посты», - подчеркнули в милиции Крыма, которую возглавляет Геннадий МОСКАЛЬ.

Народный депутат от Партии регионов КОЛЕСНИЧЕНКО заявил: к нему обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в «Артеке».

Руководство «Артека» утверждает, что изложенные в заявлении КОЛЕСНИЧЕНКО сведения не имеют к детскому центру никакого отношения и невозможны на его территории.

Главное следственное управление МВД расследует возбужденное по статье «растление несовершеннолетних» дело. Задержан обвиняемый. Правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению других лиц.