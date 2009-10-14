Москаль просит суд заставить Бабенко «воздержаться» от мэрства
13:09, 14 октября 2009Крым
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Генерал-депутат гнет свою линию
Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ просит суд обязать Геннадия БАБЕНКО «воздержаться» от осуществления полномочий мэра Симферополя.
Об этом говорится в поданном в Окружной административный суд Крыма исковом заявлении, сообщила пресс-служба милиции автономии, которую возглавляет МОСКАЛЬ.
Кроме того, МОСКАЛЬ призвал суд обязать БАБЕНКО подать заявление в Симферопольский городской совет о сложении с себя полномочий его председателя.
Как известно, МОСКАЛЬ считает БАБЕНКО нелегитимным мэром.
При этом БАБЕНКО неоднократно заявлял, что законно занимает должность городского председателя.
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