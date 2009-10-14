Москаль просит суд заставить Бабенко «воздержаться» от мэрства

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ просит суд обязать Геннадия БАБЕНКО «воздержаться» от осуществления полномочий мэра Симферополя.

Об этом говорится в поданном в Окружной административный суд Крыма исковом заявлении, сообщила пресс-служба милиции автономии, которую возглавляет МОСКАЛЬ.

Кроме того, МОСКАЛЬ призвал суд обязать БАБЕНКО подать заявление в Симферопольский городской совет о сложении с себя полномочий его председателя.

Как известно, МОСКАЛЬ считает БАБЕНКО нелегитимным мэром.

При этом БАБЕНКО неоднократно заявлял, что законно занимает должность городского председателя.