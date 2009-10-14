В ВР зарегистрирован проект об увольнении министра труда
Регионалы: Денисова - некомпетентна
|Людмила Денисова
Как отмечается в проекте постановления, размещенном на официальном сайте парламента, анализ решений и действий министра труда и соцполитики ДЕНИСОВОЙ свидетельствует о ее некомпетентности и невозможности обеспечить надлежащую работу государственной системы соцполитики и труда.
«Сокрытие уровня безработицы, необеспечение равных возможностей доступа самым незащищенным слоям населения, пенсионерам, к социальным услугам, свидетельствует о необходимости принятия решения Верховной Радой Украины об освобождении министра труда и социальной политики от занимаемой должности», - сказано в документе.
Справка УНИАН. ДЕНИСОВА занимает должность министра труда и социальной политики с 18 декабря 2007 года., когда большинством голосов народных депутатов был утвержден действующий состав Кабинета министров Украины.