Украинец упал с крымской скалы и разбился

30-летний житель Белой Церкви разбился насмерть в результате падения с восемнадцатиметровой скалы в урочище Атлеш на западе Крыма.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, информация о происшествии в Черноморском районе полуострова поступила к спасателям вечером 13 октября.

На место происшествия выезжала группа бойцов МЧС. «В связи с наступлением темноты и неблагоприятными погодными условиями - юго-западный ветер 10-15 м/с, волнение моря 6-7 баллов - работы по подъему тела, запланированы на сегодня», - отметили спасатели.