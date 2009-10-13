Минсемьи создало комиссию по артековскому растлению

В Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта создана комиссия для проверки информации о возможном факте растления детей в Международном детском центре «Артек» (Большая Ялта).

Приказ о ее создании подписал руководитель Минсемьи Юрий ПАВЛЕНКО.

Комиссия, которую возглавил замминистра Ростислав ДРАПУШКО, должна проверить распространенную журналистами информацию о преступлении в отношении детей в «Артеке» и выяснить обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил: к нему обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в «Артеке».

Руководство «Артека» утверждает, что изложенные в заявлении КОЛЕСНИЧЕНКО сведения не имеют к детскому центру никакого отношения и невозможны на его территории.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины не располагают данными, были ли дети изнасилованы на территории «Артека». «Где это было, как это было, что там делалось – я не посвящен в эти подробности», – заявил руководитель пресс-службы Юрий БОЙЧЕНКО.

Он посоветовал обратиться за комментарием в Главное следственное управление МВД, которое расследует возбужденное по статье «растление несовершеннолетних» дело. Задержан обвиняемый. Правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению других лиц.