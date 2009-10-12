Крымский активист вызывает Януковича на теледебаты

Активист Сергей ШУВАЙНИКОВ предлагает лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ провести телевизионные дебаты по актуальным для Крыма вопросам.

В открытом письме ШУВАЙНИКОВ напоминает, что на президентских выборах 2004 года сотни тысяч «русских жителей Крыма» поддержали ЯНУКОВИЧА, поверив его предвыборным обещаниям.

«Вы много говорили об углублении отношений с Россией в рамках Единого экономического пространства, о внеблоковом статусе Украины, о введении на Украине двойного гражданства, о предоставлении русскому языку статуса государственного, а в русскоязычных регионах – официального, об ограничении депутатской неприкосновенности, об укреплении дружбы с Россией, о сохранении российского Черноморского флота в Севастополе после 2017 года, об улучшении жизни всех граждан Украины не завтра, а уже сегодня», – отмечает ШУВАЙНИКОВ.

Однако, считает он, после выборов «доводилось неоднократно наблюдать», как ЯНУКОВИЧ отступает от своих обещаний и принципов.

«Я не сомневаюсь, что Партия регионов доверит Вам вновь быть своим кандидатом в Президенты Украины. Члены русских организаций, которые входят в блок «Русский Фронт Шувайникова «В Союзе – с Россией!», весной этого года предложили мне также баллотироваться в Президенты Украины. Большая часть моих программных тезисов совпадает с Вашими бывшими предвыборным обещаниями и принципами, и Вы, как кандидат, до сих пор обладаете достаточно высоким рейтингом среди избирателей Украины. Но для того, чтобы крымские избиратели могли сами разобраться и услышать Ваши ответы на вопросы, волнующие каждого жителя Крыма, я предлагаю Вам провести открытые телевизионные дебаты по самым актуальным вопросам», – пишет ШУВАЙНИКОВ к ЯНУКОВИЧУ.

По мнению активиста, теледебаты помогут крымским избирателям определиться – будут ли они поддерживать ЯНУКОВИЧА или отдадут голос другому кандидату.

«Я готов в удобное и доступное Вам время встретиться в эфире любой телекомпании в Киеве или Симферополе», – отмечает автор письма.

ШУВАЙНИКОВ добавляет, что если лидер Партии регионов согласится на встречу в Крыму, то «русские организации найдут возможность самостоятельно оплатить эфирное время на одной из самых рейтинговых телекомпаний».