Штаб-квартира Всемирной детской лиги наций будет работать в Крыму

Штаб-квартира Всемирной детской лиги наций будет действовать в Международном детском центре «Артек».

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН председатель Всеукраинского благотворительного фонда «Надежды и добра» Валентина ДОВЖЕНКО, находясь с рабочей поездкой в Черкассах.

По ее словам, в Министерство юстиции Украины уже переданы документы для регистрации Всемирной детской лиги наций, которую создали дети из 50 стран мира. Ее презентуют 8-10 октября на Всемирной конференции ООН по правам ребенка. Председателем Всемирной детской лиги наций избран ученик 1-й гимназии Черкасс Вячеслав ЛИНИНГ.