В крымской бухте нашли две немецкие мины весом 800 и 980 кг

В Крыму пиротехники уничтожили найденные в Тихой бухте неподалеку от берега две немецкие мины весом 800 и 980 килограммов времен Великой Отечественной войны.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму говорится, что операция по уничтожению взрывоопасных предметов была довольно сложной, поскольку одна из мин оказалась зацементированной в пирс. «В случае детонации пирс мог получить серьезные повреждения», – рассказали в МЧС.

Пиротехники решили небольшим зарядом расколоть корпус мины, уничтожить взрыватели и оборудование и таким образом привести ее в безопасное состояние.

Как сообщили в министерстве, 24 сентября отдыхающие на одном из санаторных пляжей Фороса люди нашли в бухте неподалеку от берега «похожий на торпеду» предмет и вызвали спасателей. Специалисты выяснили, что находкой оказалась немецкая якорная неконтактная мина типа «Т-1», диаметром – 532 мм, длиной – около трех метров, весом – около 800 кг. «Такие мины использовались для уничтожения катеров и кораблей противника. Причем использовались в виде инженерного заграждения, подрываемого по электрическим проводам с берега при десанте противника», – отметили в МЧС.

Пиротехники обследовали акваторию и в 10-ти метрах от берега обнаружили авиационную бесконтактную немецкую мину-бомбу типа «G», вес – 980 кг, длина около двух метров, диаметр – 660 мм.

«С соблюдением мер безопасности взрывоопасные находки уничтожены», – сообщили спасатели.

В настоящее время водолазы продолжают обследование акватории.