Янукович думает, что конфликт в крымской Партии регионов исчерпан

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что конфликт внутри крымской организации этой политической силы был спровоцирован политическими оппонентами регионалов и он уже исчерпан.

“(Когда) искусственно создаются такие провокации, то борьба ведется не с КИСЕЛЕВЫМ и крымской организацией Партии регионов, а со мной лично”, - сказал ЯНУКОВИЧ в субботу в эфире государственной телерадиокомпании “Крым”, комментируя конфликтные отношения внутри республиканской организации ПР.

ЯНУКОВИЧ заявил, что подобные “провокативные действия” со стороны политоппонентов имеют место не только в Крыму, но и во многих других регионах Украины.

“Это психологическая атака. Наши оппоненты, наверное, потирают руки, что мы между собой разругаемся, разочаруем крымчан, и они начнут поддерживать Юлию ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул лидер ПР. При этом он выразил уверенность, что оппоненты его политсилы получат достойный ответ от избирателей Крыма на президентских выборах.

“Партийная организация здорова, никакого внутреннего конфликта нет, партия едина”, - заверил ЯНУКОВИЧ.

15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить экс-лидера крымских регионалов, народного депутата Украины Василия КИСЕЛЕВА из рядов партии за нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава, а также отозвать его из членов политсовета ПР.

16 сентября крымский спикер-регионал Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что полностью поддерживает это решение, отметив, что, «если бы Партия регионов освободилась от этого человека еще три года назад, была бы другая общественно-политическая ситуация в Крыму».

По мнению ГРИЦЕНКО, его оппоненты из числа депутатов крымского парламента действуют «под непосредственным руководством КИСЕЛЕВА».

17 сентября КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он не намеревается по собственной инициативе оставлять фракцию «регионалов» в ВР.

КИСЕЛЕВ также заявил, что ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».