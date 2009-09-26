Янукович критикует украинскую внешнюю политику

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что украинская внешняя политика в отношении России негативно влияет и на взаимоотношения Украины с Европой.

ЯНУКОВИЧ заявил на 6-ом саммите Ялтинской европейской стратегии, что ситуация, которая на протяжении последних лет нагнеталась действующей властью вокруг внешнеполитических приоритетов, не дала никаких позитивных результатов в построении отношений со стратегическими партнерами и продвижении интересов Украины в мире.

«Внешняя политика современной Украины оторвана от взглядов народа. Это большая ошибка», - отметил ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, Украина должна проводить сбалансированную внешнюю политику.

«Когда кого-то обвиняют в попытках уничтожить территориальную целостность и суверенитет Украины, это неуважение к нашим стратегическим партнерам. Я имею в виду, прежде всего, Россию», - сказал ЯНУКОВИЧ.

Как отметил политик, внешнеполитические приоритеты Украины должны направляться на отстаивание национальных интересов, в первую очередь с Россией, Европейским Союзом.

По убеждению ЯНУКОВИЧА, это будет иметь успех и положительный эффект, если будет реализовываться по принципу - «танго будет, если оно будет на двоих».