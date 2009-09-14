Подарок беркутят вышвырнули из кабинета симферопольской мэрии

Несколько десятков сотрудников спецподразделения ”Беркут” и студенток юридического факультета одного из милицейских вузов автономии принесли сегодня мужской костюм для мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО и метлы для коммунальщиков города.

Акция ”Чистый мэр, чистый город” организована по инициативе сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, которое возглавляет Геннадий МОСКАЛЬ.

Курсантки заявили, что мэр ходит в мятом костюме, поэтому сотрудники милиции решили сброситься и купить ему новый.

Метлы правоохранители принесли для работников коммунальных служб, чтобы им было, чем убирать город.

Поскольку БАБЕНКО на рабочем месте не оказалось (он на выезде на объектах города, заявили в пресс-службе), курсантки решили занести костюм в один из кабинетов горисполкома, однако находившийся там чиновник вышвырнул подарок.

”Метлы мы оприходуем, в хозяйстве пригодятся”, - сказал другой сотрудник мэрии. На вопрос, что будет с костюмом, он ответил: ”Кому-нибудь подарим”.

Сам БАБЕНКО считает милицейскую акцию провокацией.