В УНП распереживались из-за украинского языка в школах Крыма

Крымская организация Украинской народной партии считает, что Министерство образования автономии сознательно препятствует образовательному процессу в классах с украинским языком преподавания.

По информации лидера парторганизации Олега ФОМУШКИНА, часть крымских школьников из классов с украинским языком преподавания не могут «полноценно учиться из-за острого недостатка учебников, который продолжается из года в год». «Такую проблему сознательно устраивает Министерство образования АРК», - цитирует пресс-служба УНП слова ФОМУШКИНА.

По словам представителя УНП, «Министерство образования АРК не планирует и своевременно не заказывает учебники, которых не хватает». «Более того, - возмущается ФОМУШКИН, - заместитель министра образования и науки АРК КАВРАЙСКИЙ предоставляет СМИ неправдивую информацию, что «в нынешнем году можно сказать, что учебниками на 100% обеспечены 1-8 классы».

«Но реальность показала, что классы с украинским языком обучения (кроме 9-х, для которых учебники еще печатаются, и 1-х классов) неполностью укомплектованы учебниками», - сказал ФОМУШКИН.

По его словам, «отсутствие учебников приводит к тому, что ученики классов с украинским языком преподавания не имеют возможности в школе полноценно учиться, а дома - выполнять домашние задания, что отражается на успеваемости». По его словам, «это является преступлением в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О борьбе с Коррупцией», которая квалифицируется предоставлением незаконного преимущества по языковому признаку». «Так, в Симферополе, в школе №38, учителя заставляют детей выполнять домашние задания по русскоязычным учебникам, что можно квалифицировать как принудительную русификацию этнических украинцев и представителей национальных меньшин Крыма», - заявил ФОМУШКИН.

Крымская организация УНП требует от украинской власти навести порядок в крымских школах и привлечь к ответственности министра образования Крыма Валерия ЛАВРОВА и председателя Симферопольского городского управления образования Ирину ШИХОРЕВУ.