Две дороги возле Ялты перекроют из-за ралли друга Ющенко

Дороги Бахчисарай – Ялта и Гончарное – Ялта перекроют 12-13 сентября в связи с проведением Prime Yalta Rally-2009, сообщила во вторник пресс-служба крымской госавтоинспекции.

Автодорога Бахчисарай – Ялта (от Ялты до села Соколиное) будет перекрыта 12 и 13 сентября с 6 утра до 17.30; дорога Гончарное – Ялта (от села Орлиное через Байдарские ворота и Форосскую церковь до села Понизовка) – 12 сентября с 7 утра до 17.30, а 13 сентября с 5.30 утра до 17.30, уточнили в ГАИ.

Prime Yalta Rally состоится с 11 по 13 сентября. Общая дистанция гонки составляет около 600 км, из них 230 км – специальные участки.