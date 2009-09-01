Яценюк предлагает оставить русский язык крымским выпусникам

Народный депутат Украины, лидер гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в 2010 году выпускникам крымских школ при желании должна предоставляться возможность сдавать внешнее тестирование на русском языке.

«Я пригласил (будучи спикером Верховной Рады) к себе директора Центра независимого оценивания, и мы фактически в кабинете председателя парламента придумали модель, каким образом проводить внешнее независимое тестирование, в том числе и на русском языке. Поддержали это и Президент, и премьер-министр. Думаю, что и в 2010 придется делать это же», - сказал ЯЦЕНЮК сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По его мнению, крымские выпускники пока не готовы к прохождению тестов на государственном - украинском - языке. «Когда-то придет период, когда мы сможем окончательно отойти от двухмодельной системы внешнего тестирования по языку, но мы пока к этому не готовы. Раз мы не готовы, значит, будем еще продлевать (практику проведения оценивания на русском языке) для специфических регионов, и таким регионом является Крым», - заявил лидер «Фронта перемен».

В Крыму в этом году будут работать 616 общеобразовательных учебных заведений, из них в 7-ми обучение ведется исключительно на украинском языке, в 15 - на крымскотатарском. При этом в автономии есть школы с двумя-тремя языками обучения.