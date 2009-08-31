Минобраз Крыма проведет акцию по сбору русской литературы для школ

Акцию по сбору русской литературы для школ автономии собирается в ближайшее время провести министерство образования и науки Крыма.

«Мы проведем всекрымскую акцию «Русская книга», - сказал глава профильного министерства автономии Валерий ЛАВРОВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отметив, что такая инициатива закреплена в решении недавней коллегии крымских педагогов.

Министр призвал жителей автономии посмотреть в личных библиотеках «учебники, хрестоматии, тексты» и по возможности подарить их крымским школам. «Мы бы хотели, чтобы такие тексты были в школах», - отметил ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что за годы независимости в Украине «не издана ни одна хрестоматия по русской литературе».

Кроме того, подготовлено обращение к крымским властям с просьбой предусмотреть на следующий год средства на издание хрестоматий.