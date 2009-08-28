Молебны на начало учебного года отслужат в крымских храмах

Молебны на начало учебного году проведут в храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщила пресс-служба епархии, молебны будут отслужены 30 августа.

В частности, митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ проведет молебен в кафедральном Свято-Петропавловском соборе Симферополя. Приглашаются учащиеся, их родители и родственники, педагоги и все желающие.

2 сентября правящий архиерей отслужит в этом же соборе межвузовский молебен.

Первый подобный молебен провели по предложению православных студентов симферопольских вузов 1 июня 2009 года перед началом летней экзаменационной сессии. Инициативу решили закрепить. «Межвузовские молебны перед началом учебного года, летней и зимней сессий, помогающие студентам настроиться на успешную учебу и сдачу экзаменов, становятся традиционными в Симферопольской и Крымской епархии», - сообщила ее пресс-служба.