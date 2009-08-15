В Крыму проведут пикет в память о жертвах сталинизма и нацизма
Организаторы - крымские татары
Информационный пикет, посвященный общеевропейскому дню памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней, запланирован на 23 августа в Симферополе.
Как сообщил организатор акции – Меджлис крымских татар, пикет пройдет на центральной площади города.
Меджлис разделяет положения резолюцииПарламентской Ассамблеи Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе «Поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке».
В принятом этим летом в Вильнюсе документе отмечается, что «в двадцатом веке европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид, нарушения прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества», заявили в пресс-службе меджлиса.
Помимо меджлиса, организаторами акции в Крыму являются национально-демократические политические объединения граждан.