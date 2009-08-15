На въезде в Крым установили систему регистрации автотранспорта

Система регистрации автотранспорта, въезжающего на территорию крымского полуострова, начала работать на посту Чонгар, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

На базе Крымского курортно-туристического агентства установили видеокамеру и заработала программа «Автоинспектор», c помощью которых производится регистрация автотранспорта и подсчет объема автопотока.

Камера работает в течение светового дня.

«Идет работа по обустройству дополнительного освещения трассы, что позволит обеспечить круглосуточную работу системы видеонаблюдения», - отметили в пресс-службе крымского правительства.

Фиксация автотранспорта поможет обеспечить безопасность потенциальным туристам, въезжающим в Крым, и облегчит поиск угнанных машин, считают в Госавтоинспекции автономии.

В дальнейшем подобные системы видеонаблюдения будут установлены в Армянске, добавили в Совмине.