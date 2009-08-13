Крым собрал меньше ранних зерновых, чем в прошлом году
10:00, 13 августа 2009Крым
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С такой погодой - неудивительно
Аграрии Крыма на днях завершили уборку ранних зерновых культур, собрано 1 млн. 582 тыс. тонн.
Как сообщил по телефону представитель Министерства аграрной политики автономии, средняя урожайность составила 24 центнера с гектара.
«Обмолочено около 658,3 тысяч га», - добавили в министерстве.
В этом году в Крыму были неблагоприятные погодные условия: сначала - засуха, затем - сильные ливни на северо-западе полуострова.
В 2008-ом урожай ранних зерновых в Крыму составил 1,66 млн. тонн.
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