Крым собрал меньше ранних зерновых, чем в прошлом году

Аграрии Крыма на днях завершили уборку ранних зерновых культур, собрано 1 млн. 582 тыс. тонн.

Как сообщил по телефону представитель Министерства аграрной политики автономии, средняя урожайность составила 24 центнера с гектара.

«Обмолочено около 658,3 тысяч га», - добавили в министерстве.

В этом году в Крыму были неблагоприятные погодные условия: сначала - засуха, затем - сильные ливни на северо-западе полуострова.

В 2008-ом урожай ранних зерновых в Крыму составил 1,66 млн. тонн.