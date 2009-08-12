Пиротехник погиб в Севастополе
18:56, 12 августа 2009Крым
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Еще трое саперов ранены... Взорвался артснаряд из штолен...
Один сапер погиб, еще трое ранены в результате взрыва боеприпаса, извлеченного из инкерманских штолен в Севастополе.
Артснаряд калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны взорвался сегодня "во время выгрузки" на спецполигоне по уничтожению взрывоопасных предметов в Балаклавском районе.
Как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, погиб сапер МЧС - сержант службы гражданской защиты, 1973 года рождения.
Тяжело ранен майор службы гражданской защиты, 1978 года рождения. Старший сержант и сержант получили легкие ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они госпитализированы.
Проводится служебное расследование.
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