Пиротехник погиб в Севастополе

Один сапер погиб, еще трое ранены в результате взрыва боеприпаса, извлеченного из инкерманских штолен в Севастополе.

Артснаряд калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны взорвался сегодня "во время выгрузки" на спецполигоне по уничтожению взрывоопасных предметов в Балаклавском районе.

Как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, погиб сапер МЧС - сержант службы гражданской защиты, 1973 года рождения.

Тяжело ранен майор службы гражданской защиты, 1978 года рождения. Старший сержант и сержант получили легкие ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они госпитализированы.

Проводится служебное расследование.