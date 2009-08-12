Коммерсант хотел обогатиться за счет беременной

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по статье "мошенничество" в отношении частного предпринимателя, который хотел обогатиться за счет беременной.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, занимавшийся торговой деятельностью на рынке "Черноморец" коммерсант оформил фиктивный договор с молодой женщиной, которая находилась на 7 месяце беременности, и установил ей зарплату в размере 10 тысяч гривен.

"Так предприниматель намеревался получить компенсацию в размере более 40 тысяч гривен, связанную с начислением пособия по беременности и родам", - пояснили в прокуратуре.

Работники Фонда социального страхования усомнились в законности предоставленных документов и обратились в прокуратуру.