Под Севастополем горят леса
16:22, 10 августа 2009Крым
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К ликвидации ЧС привлекались 150 спасателей...
Лесной пожар в Балаклавском районе Севастополя, возникший 8 августа, cегодня окончательно ликвидирован, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций города.
Огнем повреждены 60 га травы, кустарников, хвойной подстилки и 30 га смешанных лесонасаждений.
Причины и ущерб от пожара устанавливаются.
Пожар возник 8 августа в 15.13 вблизи поселков Хмельницкое и Черноречье.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 149 спасателей и 32 единицы техники.
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