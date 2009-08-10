Под Севастополем горят леса

К ликвидации ЧС привлекались 150 спасателей...

Лесной пожар в Балаклавском районе Севастополя, возникший 8 августа, cегодня окончательно ликвидирован, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций города. Огнем повреждены 60 га травы, кустарников, хвойной подстилки и 30 га смешанных лесонасаждений. Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Пожар возник 8 августа в 15.13 вблизи поселков Хмельницкое и Черноречье. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 149 спасателей и 32 единицы техники.

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