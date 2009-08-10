70% крымчан хотели бы быть вместе с Россией?

Сепаратистские настроения крымчан являются ответом на действия руководства Украины, считает первый вице-спикер автономии, председатель Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ.

«Сепаратизм в Крыму, безусловно, имеет место, и процент тех крымчан, кто хотел бы быть вместе с Россией, превышает более 70% крымчан, как это показывают социологические исследования», — цитирует ЦЕКОВА пресс-служба Русской общины.

Эти настроения, по словам лидера Русской общины Крыма, являются следствием политики руководства Украины, а не результатом деятельности российских структур. «И уж тем более усиление сепаратистских настроений не являлось целью визита Патриарха Кирилла, который в своих многочисленных выступлениях призывал к любви, взаимопониманию и единству братских славянских народов», — подчеркнул ЦЕКОВ.

По его мнению, целостность Украины подрывают украинские ультра-националисты, которые в упор не видят нарушения прав русских, «прежде всего, языковых и культурных, право на свободу совести и многие другие права».