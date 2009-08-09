В Севастополе горело 90 га леса

90 га лесных насаждений горели в Балаклавском районе Севастополя, пожар локализован подразделениями Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар возник днем 8 августа в лесном массиве городского опытного лесоохотничьего хозяйства на площади около 35 гектаров, на 5 га – верховой.

В результате сухой погоды и порывистого ветра пожар достиг площади около 90 га, из них 23 га – верховой. Вечером в субботу его удалось локализовать.

По состоянием на утро 9 августа открытого горения нет, продолжается полив водой отдельных участков на всей площади пожара.

В тушении пожара задействованы 149 человек и 32 единицы пожарной и специальной техники.