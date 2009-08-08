Украинские моряки примут участие в праздновании юбилея ВМС Болгарии

Делегация украинского флота во главе с командующим Военно-Морских сил адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ 8-10 августа в городе Варна примет участие в праздновании 130-й годовщины ВМС Болгарии.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС, также военные моряки примут участие в церемонии передачи командования оперативным международным соединением BLACKSEAFOR от украинской болгарской стороне.

Кроме того, по данным пресс-центра, украинцы обсудят с руководством Военно-Морской академии ВМС Болгарии им. Вапцарова проблемные вопросы организации и модернизации системы подготовки офицерских кадров для флота, обменяются опытом внедрения и усовершенствования образовательных технологий и методики преподавания в сфере военного образования.