Украинские моряки примут участие в праздновании юбилея ВМС Болгарии

10:56, 08 августа 2009
Крым
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Во главе с командующим

Делегация украинского флота во главе с командующим Военно-Морских сил адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ 8-10 августа в городе Варна примет участие в праздновании 130-й годовщины ВМС Болгарии.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС, также военные моряки примут участие в церемонии передачи командования оперативным международным соединением BLACKSEAFOR от украинской болгарской стороне.

Кроме того, по данным пресс-центра, украинцы обсудят с руководством Военно-Морской академии ВМС Болгарии им. Вапцарова проблемные вопросы организации и модернизации системы подготовки офицерских кадров для флота, обменяются опытом внедрения и усовершенствования образовательных технологий и методики преподавания в сфере военного образования.

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