Литвину никто не пишет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН констатирует, что в настоящее время не поступали 150 подписей народных депутатов с инициативой созвать внеочередную сессию парламента страны.

«Пока 150 подписей не было», - сказал ЛИТВИН в ходе визита в Крым, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Спикер отметил, что, возможно, с созывом внеочередной сессии и не стоит спешить, поскольку не исключено, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветирует изменения в закон о выборах главы государства.

«Я думаю, здесь, может быть, не надо спешить. Как я предполагаю, будет вето Президента на закон о выборах Президента Украины», - сказал председатель ВР. «Это (закон) очень чувствительный документ. В нем есть особая политическая заинтересованность ряда фракций. Может быть, после этого, они (депутаты) будут в таком пакете предлагать проводить внеочередную сессию», - добавил он.

ЛИТВИН напомнил, что по Конституции внеочередная сессия может быть созвана по инициативе 150 депутатов либо Президента «с четким определением повестки дня». «А в случае непредвиденных обстоятельств - я убежден, их не будет - Верховная Рада собирается на свое заседание незамедлительно. Я исключаю какие-то ЧП», - сказал спикер.

Он добавил, что уже 1 сентября будет открыта очередная сессия парламента. «Было бы желание работать», - подчеркнул ЛИТВИН.