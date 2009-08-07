13-летний мопедист погиб в Крыму

Один человек погиб и один травмирован в результате столкновения двух мопедов в Белогорском районе Крыма, сообщила сегодня пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

В поселке Зуя мопед «Сузуки» врезался в двигавшийся навстречу мопед «Навигатор».

В аварии погиб водитель «Сузуки» - житель Луганской области, 1996 года рождения. Пассажир этого мопеда (житель Зуи, 1997 года рождения) травмирован.