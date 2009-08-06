На въезде в Севастополь разместили приветствия на шести языках
18:20, 06 августа 2009Крым
0
Мелочь, а приятно
Баннеры с приветствиями на шести языках: русском, украинском, английском, итальянском, французском и немецком, – установили на въезде в Севастополь со стороны Южного берега Крыма.
Приветствия на вертикальных и горизонтальных баннерах размещены с обеих сторон на автодорожной галерее возле Смотровой площадки на Ласпинском перевале (52-й км автодороги Ялта-Севастополь).
Они изготовлены по заказу управления градостроительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации.
"Красочное оформление въезда в Севастополь – подарок жителям и гостям города-героя", – отметила пресс-служба администрации.
Баннеры появились в начале августа, уточнила пресс-служба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter