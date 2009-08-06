На въезде в Севастополь разместили приветствия на шести языках

Баннеры с приветствиями на шести языках: русском, украинском, английском, итальянском, французском и немецком, – установили на въезде в Севастополь со стороны Южного берега Крыма.

Приветствия на вертикальных и горизонтальных баннерах размещены с обеих сторон на автодорожной галерее возле Смотровой площадки на Ласпинском перевале (52-й км автодороги Ялта-Севастополь).

Они изготовлены по заказу управления градостроительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации.

"Красочное оформление въезда в Севастополь – подарок жителям и гостям города-героя", – отметила пресс-служба администрации.

Баннеры появились в начале августа, уточнила пресс-служба.