Курешисты съедутся в Евпаторию

VI ежегодный турнир по борьбе «куреш» состоится 15 августа на одном из пляжей Евпатории.

Соревнования проводятся в рамках VI Международного фестиваля крымскотатарской и тюркской культур «Гезлев къапусы – Восточный базар».

«Куреш – это древнейший национальный вид единоборств, воплотивший в себе философию и ценности крымскотатарского народа: гуманизм и мужество, уважение к сопернику и умение идти до конца», – отмечают организаторы турнира.

Бороться в Евпатории будут спортсмены из Турции, Румынии, Украины и ряда других стран.

Организаторами турнира являются управление межнациональных отношений и управление по физической культуре и спорту Евпаторийского городского совета при содействии Федерации крымскотатарской национальной борьбы «Куреш» автономии.