Госкомзем взялся за Севастополь

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам проведет комплексную проверку деятельности Главного управления Госкомзема и филиала Центра государственного земельного кадастра в Севастополе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в конце июля создана комиссия по проведению проверки под руководством заместителя главы Госкомзема Дмитрия ЗАВТУРА с привлечением работников аппарата Совнацбеза, Рескомзема Крыма и севастопольской администрации.

До15 августа комиссия проверит законность регистрации и выдачи в 2009 году 219 госактов на земельные участки в Байдарской и Варнаутской долинах Севастополя (общая площадь свыше 1,4 тыс. га, рыночная стоимость земли составляет более 4 млрд. грн.).

Комиссия также даст правовую оценку факта отчуждения этих земельных участков в пользу иностранной компании «Ньюкорп менеджмент ЛТД», законности действий должностных лиц ГУ Госкомзема и филиала Центра ГЗК в Севастополе, которые способствовали проведению сделки.

Кроме того, комиссия проверит факты злоупотребления и превышения служебных полномочий работниками севастопольского госкомзема и филиала Центра государственного земельного кадастра, которые, по данным комитета, имели место при оформлении права пользования земучастками, находящимися в аренде Российской Федерации для обеспечения деятельности Черноморского флота, а также права собственности на другие участки, расположенные на побережье Черного моря.