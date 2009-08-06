Иванов агитирует за шефа Грача

Представители общественных организаций из разных регионов выступают за выдвижение лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО кандидатом в Президенты Украины от левых сил, сказано в заявлении, озвученном на пресс-конференции в агентстве УНИАН депутатом Верховной Рады Крыма Валерием ИВАНОВЫМ.

«Мы обращаемся ко всем политическим партиям и общественным организациям левой ориентации с призывом немедленно выработать совместную программу действий и приступить к созданию сильного и боеспособного левого фронта», - сказано в документе.

Там подчеркивается, что первым шагом на этом пути должно стать выдвижение единого кандидата от левых сил на предстоящих президентских выборах - лидера КПУ. Те, кто не объединится, покажут, что «они подыгрывают олигархам и работают против народа».

«Ударим по антинародному режиму плотно сжатым кулаком, а с взаимными обидами и претензиями по товарищески разберемся после того, как отправим режим на свалку истории», - говорится в заявлении.

Представитель общественной организации «Объединение славянского актива» Людмила БЕЗУГЛАЯ считает, что нужен единый кандидат от левых сил, поскольку «вождизм уже настолько поразил лидеров левых партий, что, имея партии карлики, настряпав по несколько дочерних партий, в который членов не хватает даже для закрытия руководящих должностей». Она уверена, что это надо прекратить. БЕЗУГЛАЯ подчеркнула, что в основу объединения «должна лечь общая программа», где будет предусмотрена «политика нейтралитета для Украины, пропаганда мира и интернационализма».

Депутат Одесского областного совета Ирина ЗАЛЮБОВСКАЯ подчеркнула, что нужно поддержать СИМОНЕНКО, чтобы после избрания его Президентом Украины изменилась ситуация в стране. «Поскольку это не только кандидат, который сможет составить реальную конкуренцию на выборах, это тот кандидат, который имеет профессиональную команду управленцев», - добавила она.

Депутат Донецкого областного совета, представитель организации «Донбасская Русь» Наталия БИЛОЦЕРКОВСКАЯ считает, что в предвыборной программе должна идти речь о социалистическом пути развития Украины, «возвращение тех крепких дружеских братских отношений с Россией, внеблоковый статус Украины, а русский язык должен стать государственным». «Нужно сесть за стол переговоров и выдвинуть единого кандидата от левых сил, чтобы победить и взять власть в свои надежные руки», - сказала она.

ИВАНОВ добавил, что в переговорах об объединении левых сил должны принимать участие, в частности, КПУ, СПУ и ПСПУ, а также «более мелкие партии»: «Союз левых сил», «Киевская Русь», «Справедливость».