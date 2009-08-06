ЧФ РФ провел испытания подлодки

Единственная подводная лодка Черноморского флота России "Алроса" успешно прошла глубоководные испытания, об этом заявили в Службе информации и общественных связей ЧФ.

Испытания проводились под общим руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра КЛЕЦКОВА после докового ремонта субмарины. При этом она опускалась на рабочую глубину до 240 метров.

"Подводники и экипажи кораблей обеспечения профессионально справились с поставленной задачей, операция прошла успешно", - подчеркнул представитель ВМФ, сообщает ИТАР-ТАСС

Дизель-электрическая субмарина "Алроса" проекта 877B типа "Варшавянка" в настощее время является единственной действующей подводной лодкой Черноморского флота. Она была заложена в 1988 году и вошла в состав ВМФ в 1990 году. "Алроса", получившая свое имя в честь рабочего поселка в Якутии, была оснащена экспериментальным водометным движителем, а после модернизации стала самой тихой субмариной проекта.

Подводное водоизмещение подводной лодки составляет 3950 тонн, скорость - до 17 узлов, дальность плавания - до 400 миль в подводном и 6000 в надводном положении. Субмарина вооружена торпедами и минами. Экипаж состоит из 52 человек.