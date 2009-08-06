Музей истории связи украинского флота появится в Севастополе

Музей истории связи Военно-Морских сил Украины откроют в пятницу в одной из флотских воинских частей в Севастополе.

Его откроют накануне Дня войск связи Вооруженных сил Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник организационно-планового отдела - заместитель начальника связи ВМС Вооруженных сил Украины капитан 1 ранга Вячеслав ШЕВЧЕНКО, музей создан для увековечения «пока еще не очень долгой, но славной истории» частей и подразделений связи украинского флота, создававшихся во многих случаях на «пустом месте».

В то же время, его экспонатами станут образцы техники связи от времен Великой Отечественной войны до современных образцов, а также экспериментальные, исследовательские образцы.

Кроме того, здесь будут размещены фотографии, стенды, которые показывают историю связи ВМС Украины с момента их создания. В музее есть также стенд, повествующий об истории связи вообще, с древних времен, когда жгли костры, отправляли гонцов, посылали голубей.

Идея создания музея принадлежит начальнику Управления связи и автоматизации-заместителю начальника штаба ВМС полковнику Анатолию МАНЖОСУ.

В создании музея активное участие приняли старшие офицеры организационно-планового отдела, командование, личный состав полка, ветераны, бывшие командиры частей связи ВМС, начальники управления связи и автоматизации.

Как добавил начальник отдела, подобных музеев нет ни в одном виде Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС, экспозиции музея содержат более 40 образцов техники. Кроме познавательной, музей также будет выполнять функцию патриотического воспитания молодежи. Его постоянными посетителями станут военнослужащие срочной службы, школьники и студенты местных учебных заведений.