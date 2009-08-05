Главные книги последних 60 лет

Влиятельная британская газета The Times опубликовала список самых важных, с точки зрения редакции, книг, опубликованных с 1949 по 2009 год.

Подборка приурочена к 60-летию литературного фестиваля в городе Челтнем, проходящим в последние годы под эгидой The Times.

Газетный список открывает роман Джорджа Оруэлла "1984", а замыкает новейший роман Сары Уотерс "The Little Stranger", вошедший в длинный список британского "Букера" в 2009 году.

В списке The Times, отмечает Лента.ру, можно обнаружить не только серьезную литературу, но и детективы "Казино Рояль" Яна Флеминга и "Команду Смайли" Джона Ле Карре, комический роман П.Г. Вудхауза "Перелетные свиньи", роман ужасов Стивена Кинга "Жребий", несколько фантастических произведений, в том числе "Дюна" Фрэнка Герберта, "Помутнение" Филипа Дика, "2001: Космическая одиссея" Артура Кларка.

Составители не обошли вниманием "Над пропастью во ржи" Дж.Д. Сэлинджера, "Уловку-22" Джозефа Хеллера, "Убить пересмешника" Харпер Ли, "Американу" Дона Делилло, "Прах Анджелы" Фрэнка Маккорта и еще несколько знаменитых американских романов.

В списке также оказались романы Владимира Набокова "Лолита", Бориса Пастернака "Доктор Живаго", Джузеппе Томази ди Лампедузы "Леопард", Исабель Альенде "Дом духов", "Любовь во время чумы" Габриеля Гарсиа Маркеса, Харуки Мураками "Хроники заводной птицы".

Нобелевские лауреаты помимо Маркеса и Пастернака представлены Джоном Максвеллом Кутзее, Дорис Лессинг, Солом Беллоу.

В список The Times вошли и такие бестселлеры для детей и подростков как "Лев, колдунья и платяной шкаф" К.С. Льюиса, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "Северное сияние" Филипа Пулмана, "Сумерки" Стефани Майер.