У жителя Крыма изъяли самолет
18:04, 03 августа 2009Крым
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Операция «Курорт-2009» в разгаре
Одномоторный самолет изъяли в рамках операции «Курорт-2009» сотрудники налоговой милиции у жителя Евпатории, который перевозил людей без необходимых документов.
10 минут полета обходились в 200 гривен, бизнесом 48-летний пилот-евпаториец занимался в сакском селе Веселое, сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
Стоимость самолета составляет около 470 тысяч гривен.
Материалы по данному факту передадут в суд.
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