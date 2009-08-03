У жителя Крыма изъяли самолет

Операция «Курорт-2009» в разгаре

Одномоторный самолет изъяли в рамках операции «Курорт-2009» сотрудники налоговой милиции у жителя Евпатории, который перевозил людей без необходимых документов. 10 минут полета обходились в 200 гривен, бизнесом 48-летний пилот-евпаториец занимался в сакском селе Веселое, сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму. Стоимость самолета составляет около 470 тысяч гривен. Материалы по данному факту передадут в суд.

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