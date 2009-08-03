Фестиваль «Белые ночи» пройдет на побережье Казантипского залива
10:03, 03 августа 2009Крым
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Под лозунгом «Бог, море и ты»
IX международный фестиваль «Белые ночи в Крыму» пройдет 7-17 августа на побережье Казантипского залива неподалеку от города Щелкино.
Как сообщают организаторы, традиционно, в программе фестиваля участвуют лучшие христианские музыкальные группы и исполнители, танцевальные и театральные коллективы.
Представители музыкальной индустрии, радио и телевидения, бизнеса, сферы красоты, здоровья проведут мастер-классы.
Также состоятся семинары на темы, связанные с организацией музыкального служения в церквях.
Особое внимание организаторы фестиваля «Белые Ночи» уделяют тренингам на темы: повышение личностного потенциала, мотивации, поиск призвания, развитие бизнеса и управление финансами.
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