В Севастополе кипят страсти

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что глава горсовета Валерий САРАТОВ заявлением о готовящемся на него покушении пытается привлечь к себе внимание.

"САРАТОВ всеми способами пытается привлечь к себе внимание", - сказал КУНИЦЫН.

Глава горадминистрации уверен, что правоохранительные органы "во всем разберутся, защитят господина САРАТОВА от мифических киллеров".

"Если надо, администрация поможет - все вместе будем спасать Валерия Владимировича", - сказал КУНИЦЫН, слова которого цитирует пресс-служба администрации

КУНИЦЫН усомнился в психическом здоровье САРАТОВА. "Его бы еще врачам-специалистам показать", - добавил руководитель администрации.

По данным Управления внутренних дел МВД Украины в Севастополе, САРАТОВ направил в местную милицию заявление о том, что на него готовится покушение.

В заявлении глава горсовета сообщил, что его "заказал" один из высокопоставленных чиновников в Севастополе.