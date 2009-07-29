В Севастополе кипят страсти
Глава горсовета думает, что руководитель администрации заказал его убийство... Куницын советует Саратову показаться психиатру...
Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что глава горсовета Валерий САРАТОВ заявлением о готовящемся на него покушении пытается привлечь к себе внимание.
"САРАТОВ всеми способами пытается привлечь к себе внимание", - сказал КУНИЦЫН.
Глава горадминистрации уверен, что правоохранительные органы "во всем разберутся, защитят господина САРАТОВА от мифических киллеров".
"Если надо, администрация поможет - все вместе будем спасать Валерия Владимировича", - сказал КУНИЦЫН, слова которого цитирует пресс-служба администрации
КУНИЦЫН усомнился в психическом здоровье САРАТОВА. "Его бы еще врачам-специалистам показать", - добавил руководитель администрации.
По данным Управления внутренних дел МВД Украины в Севастополе, САРАТОВ направил в местную милицию заявление о том, что на него готовится покушение.
В заявлении глава горсовета сообщил, что его "заказал" один из высокопоставленных чиновников в Севастополе.