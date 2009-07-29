В Симферополе сгорела маршрутка
Пострадала легковушка, жертв нет
Маршрутный автобус «Богдан» горел сегодня в Симферополе, обошлось без жертв, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
В салоне автобуса на момент возгорания находилось более 20 пассажиров.
Водитель, почувствовав запах гари и заметив идущий из-под панели приборов дым, остановил маршрутку, вернул пассажирам деньги за проезд и попросил их покинуть салон.
«Пока пытались тушить своими силами и вызывали пожарных, автобус за считанные минуты практически полностью сгорел», - сообщили в МЧС.
Спасатели залили пылавший «Богдан» водой.
В результате ЧП также пострадал припаркованный к обочине легковой автомобиль Mercedes. «У «Мерседеса» от высокой температуры оплавились фары, потрескалась краска, вылетели стекла», - рассказали спасатели.
Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.
«По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки», - отметили в МЧС.
За последний месяц это уже второй случай загорания маршрутного автобуса в Крыму. Две недели назад сгорела маршрутка в Судаке, пассажиры и водитель не пострадали.