В Симферополе сгорела маршрутка

Маршрутный автобус «Богдан» горел сегодня в Симферополе, обошлось без жертв, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

В салоне автобуса на момент возгорания находилось более 20 пассажиров.

Водитель, почувствовав запах гари и заметив идущий из-под панели приборов дым, остановил маршрутку, вернул пассажирам деньги за проезд и попросил их покинуть салон.

«Пока пытались тушить своими силами и вызывали пожарных, автобус за считанные минуты практически полностью сгорел», - сообщили в МЧС.

Спасатели залили пылавший «Богдан» водой.

В результате ЧП также пострадал припаркованный к обочине легковой автомобиль Mercedes. «У «Мерседеса» от высокой температуры оплавились фары, потрескалась краска, вылетели стекла», - рассказали спасатели.

Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки», - отметили в МЧС.

За последний месяц это уже второй случай загорания маршрутного автобуса в Крыму. Две недели назад сгорела маршрутка в Судаке, пассажиры и водитель не пострадали.