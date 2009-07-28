Yalta Rally стартует в сентябре

Yalta Rally-2009 планируется провести 11-13 сентября на трассах Крыма возле горы Ай-Петри, города Алушта, а также сел Соколиное и Орлиное.

Как сообщил пресс-секретарь председателя Совета министров автономии Александр ЗВЕЗДИН, об этом шла речь на заседании оргкомитета по подготовке и проведению авторалли.

Yalta Rally пройдет в Крыму в пятый раз.

В 2008 году в соревнованиях принимали участие 63 экипажа профессиональных гонщиков из разных стран. Украинский экипаж под стартовым номером 3 (Киев) в составе Юрия ПРОТАСОВА и Александра ГОРБИКА стал абсолютным победителем авторалли Prime Yalta Rally-2008 в классе М-4.