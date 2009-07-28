В Крыму повоюют с «террористами»

Широкомасштабные тактико-специальные антитеррористические учения силовых ведомств пройдут с 3 по 7 августа в Крыму.

Мероприятие организовано под эгидой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, сообщили в пресс-группе Главного управления СБУ в Крыму.

Учения планируется провести в городе Белогорск и горно-лесистой местности Белогорского и Симферопольского районов в райне сел Курортное, Межгорье, Балки и Долгоруковской яйлы.

Здесь проведут спецмероприятия, в том числе с применением бронетехники.

Антитеррористический центр просит жителей и гостей полуострова по возможности ограничить 3-7 августа передвижения по территории, где будут проводиться учения. «Служба безопасности Украины надеется на понимание местного населения и заранее приносит извинения за возможные неудобства», - отметили в пресс-службе.

В учениях будут задействованы силы и средства крымских главков СБУ, МЧС и МВД, а также Внутренних войск, спецподразделений «А» украинской спецслужбы, Военно-морских сил страны.

«Основная цель учений - проверка слаженности работы силовых ведомств, предприятий и организаций в условиях чрезвычайных ситуаций, а также усовершенствование системы их взаимодействия и управления при проведении мероприятий антитеррористической направленности», - отметили в СБУ.