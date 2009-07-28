Крым собрал 1,5 миллиона тонн зерна

Аграрии Крыма собрали более 1,5 млн. тонн ранних зерновых культур, уборка урожая продолжается, сообщили сегодня в пресс-службе Совета министров автономии.

Крымский вице-премьер Николай КОЛИСНИЧЕНКО отметил, что хлеборобы пытаются обеспечить валовый сбор зерна не ниже урожая прошлого года.

Как сообщалось, в 2008-ом году урожай ранних зерновых в Крыму составлял 1,67 млн. тонн.