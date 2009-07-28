Крым собрал 1,5 миллиона тонн зерна
14:50, 28 июля 2009Крым
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Битва за урожай продолжается
Аграрии Крыма собрали более 1,5 млн. тонн ранних зерновых культур, уборка урожая продолжается, сообщили сегодня в пресс-службе Совета министров автономии.
Крымский вице-премьер Николай КОЛИСНИЧЕНКО отметил, что хлеборобы пытаются обеспечить валовый сбор зерна не ниже урожая прошлого года.
Как сообщалось, в 2008-ом году урожай ранних зерновых в Крыму составлял 1,67 млн. тонн.
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