Службе автодорог передали 27 га

Совет министров Крыма выделил Службе автомобильных дорог в автономии 27,4 гектара земли в постоянное пользование для обслуживания существующей дороги государственного значения Р-35 Грушевка – Судак.

Такое решение принято сегодня на заседании правительства автономии.

В пояснительной записке к решению сказано, что Совмин разрешил крымской службе автодорог разработку проекта землеустройства по отводу участка для обслуживания дороги.

6,21 га выделяются из земель автомобильного транспорта за границами населенных пунктов Грушевского сельского совета и 21,19 га – из земель автотранспорта за границами населенных пунктов Дачновского сельсовета (Судак).

Поскольку служба автомобильных дорог автономии является госорганизацией, принадлежащей к сфере управления Государственной службы автодорог Украины, предоставление земучастка в постоянное пользование производится без проведения аукциона, отмечается в пояснительной записке со ссылкой на действующее законодательство.