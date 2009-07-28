Поезд убил женщину в Крыму

В Крыму женщина, которая переходила железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора, погибла под колесами поезда «Минск - Симферополь».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде станции «Симферополь».

Погибла женщина, 1959 года рождения, сказано в сообщении МЧС.

На место происшествия выезжали медики, представители транспортной прокуратуры и линейного отдела милиции станции «Симферополь».